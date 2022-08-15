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الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية محاولة اقتحام قسم مدينة نصر.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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