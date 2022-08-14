شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تستنكر حادث إطلاق النار في القدس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استنكرت واشنطن ما اعتبرته "هجوما إرهابيا" وقع خارج البلدة القديمة في القدس، وأسفر عن إصابات بينهم 5 أمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تستنكر شدة ما قالت إنه "هجوم إرهابي" وقع في القدس، والذي أصيب فيه ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم 5 أمريكيين على الأقل..

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في البيان قائلا: "سفيرنا في إسرائيل والمسؤولون الأمريكيون في القدس على اتصال بأسر الضحايا من المواطنين الأمريكيين، الذين نقدم لهم تعاطفنا ودعمنا".

وأضاف برايس قائلا: "فريقنا في القدس يعمل على مدار الساعة لدعم الضحايا وعائلاتهم، وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب".



وفي وقت سابق اليوم، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على منفذ عملية إطلاق النار في القدس.