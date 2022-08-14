شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: نتابع حادث حريق كنيسة أبو سيفين لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة هو حادث أليم بكل المقاييس، وعندما علمنا بالحادث فجعنا جميعا وتحركنا كأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيم على الأرض وقدمنا العزاء لشهداء الحادث ومتابعة المصابين.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة إكسترا نيوز: "تحركنا من اللحظة الأولى ونزلنا المستشفيات وتابعنا الحالات حالة بحالة وتابعنا استعدادات المستشفيات لاستقبال المصابين".

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "كان هناك شهامة ومروءة لدى الشعب المصرى من خلال نموذجين، وهما كرولوس ومحمد يحيى فهما نموذجين قدموا نموذج شهامة وكرم معدن الشعب المصرى من خلال مساعدتهم لقوات الحماية المدنية وإخراج المصابين حتى أصيبوا هما وزورناهما وقمنا لهم خالص مواساتنا ، وسنتابع الحادث لحظة بلحظة".