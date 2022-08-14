استعدادا لقمة المناخ.. وزيرة البيئة تستقبل وفد لجنة المناخ بتنسيقية الأحزاب

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الوزارة بالمعادي.

يأتى اللقاء، فى إطار استكمال تنفيذ لجنة المناخ فى التنسيقية استراتيجيتها الخاصة للاستعداد لقمة المناخ ٢٧ Cop، والتى تستضيفها مصر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

فى بداية اللقاء، رحبت وزيرة البيئة بوفد التنسيقية، معربة عن تطلعها للتعاون مع لجنة المناخ بالتنسيقية على مستوى موضوعات البيئة المختلفة والحفاظ عليها والوعى بأهميتها، خاصة فى ملف التغيرات المناخية والذى توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا، نظرا للاهتمام العالمى بهذه التغيرات وأثارها التى تعانى منها معظم دول العالم خاصة الدول النامية، وللدور الهام الذى تقوم به وزارة البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية وحث المجتمع على التكاتف وتوحيد الجهود فى نشر الوعى البيئى لدى المجتمع للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ومن جانبهم قدم وفد التنسيقية التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد الثقة فى سيادتها كوزيرة للبيئة، وعبروا عن امتنانهم لقرار القيادة السياسية، وتمنوا التوفيق لوزيرة البيئة فى مهمتها والملفات المسئولة عنها فى ملف البيئة، وطلب نواب وأعضاء التنسيقية، من الوزيرة توضيح عدداً من النقاط الهامة التى تخص استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية واستعدادها لقمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ.

وأبدى وفد التنسيقية عن استعداده لمشاركة وزارة البيئة فى نشر الوعى بأهمية التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وكذلك فى التكيف مع أثارها.

وفى نهاية اللقاء، شكر أعضاء التنسيقية وزيرة البيئة على حسن الاستقبال والمعلومات الهامة التى ساهمت فى إثراء الحوار المجتمعى الخاص بقمة المناخ بما يساعد فى تقديم التنسيقية لرؤية متميزة تدعم أهداف واستعدادات الدولة لقمة المناخ 27 Cop.

ضم وفد التنسيقية، النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد فتحى وأمين بدر ومريم النجدى من أعضاء التنسيقية.