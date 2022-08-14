شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: انتقلنا لموقع حريق كنيسة أبو سيفين فور وقوع الحادث للمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إنه فور وقوع حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وجه وفد من الحزب للتواجد فى مقر الحادث، والعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة.

أضاف طارق نصير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الوفد المرسل من حزب حماة الوطن، زار المصابين بالمستشفيات، وكانت هناك توجيهات من الحزب لتخصيص مبالغ مالية لأسر الضحايا والمصابين.

وأوضح اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، أن الحزب شكل غرفة عمليات مستمرة لمتابعة تطورات حادث حريق كنيسة أو سيفين، ومتابعة الأمور بشكل مستمر.