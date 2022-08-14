التحالف الوطنى للعمل الأهلى: كل الرعاية والدعم لأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه يتم تقديم كل سبل الرعاية والدعم لأسر الضحايا فى حادث كنيسة أبو سيفين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أنه تم رصد دعم نقدى لأسر الضحايا بواقع 15 ألف لكل أسرة، ودراسة الحالات المتوفية، لو هو العائل أو متوفى رب الأسرة، سيكون هناك إتاحة بدعم نقدى شهرى لهذه الأسر.

وشددت على أن هناك تكاتف من جهود الدولة والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن هناك تفكير فى أن يكون هناك توعية أكثر للتعامل مع الحادث، موضحة أن المتطوعين فى التحالف، تم توفير مواد غذائية ووجبات ومياه، فى كل المتواجدين فى نطاق ال حادث والمستشفيات.