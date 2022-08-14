شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: حادث حريق كنيسة أبو سيفين عكس تلاحم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، عكس تلاحم المصريين، ما يؤكد أنه لا خوف على هذا الوطن وبقاءه بكل خير، بسبب الفطرة الطبيعية للمصريين.

أضافت مرثا محروس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن حادث حريق الكنيسة بمثابة كارثة إنسانية أدمت كل القلوب باختلاف الطوائف والفئات، لكن شهد تنسيق بين كافة جهات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى هذا الموقف الصعب.

وتابعت النائبة مرثا محروس، أن كل التيارات السياسية المصرية تكاتفت فى هذا الحادث الأليم، وتخلت عن أى اختلافات من أجل أن يكون هناك صوت واحد وهو صوت الإنسانية، لمساعدة أسر الضحايا والمصابين.