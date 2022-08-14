تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، اليوم، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بدائرة القسم.

بداية الواقعة كانت بتمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على مسجلي خطر انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالأزبكية.

وتلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المباحث الجنائية بالقاهرة مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر أمكن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة – الفيوم"، وبحوزتهما مبلغ مالي مجهول المصدر، وبصحبتهما أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم.

بسؤال الأخير، أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه المتهمان وتحصلا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة، إلا أنه ارتاب في أمرهما فاستغاث بالمارة.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.