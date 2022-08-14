ثلاثيني يقتل والدته خنقًا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - الخليج 365:

قتل شاب والدته خنقًا، اليوم الأحد، بمنطقة العملية السكنية في قرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بلاغًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين مقتل "ع. ج. ا - 55 عامًا"، جرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف النيابة.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليها "مجدي. م - 30 عامًا"، قتل والدته خنقًا وفر هاربًا.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات فكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.