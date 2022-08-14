كيف تقسط مشترياتك بدون سعر فائدة من بنكي الأهلي ومصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تقدم البنوك عروضًا لتقسيط المشتريات بدون احتساب فائدة لمدة 6 شهور على جميع البطاقات الائتمانية للعملاء بشرط اخطار الكاشير لدى أي من المحلات التجارية المتعاقد معها البنك بالرغبة في تقسيط المعاملة.

وتبرم البنوك اتفاقيات مع الشركات المختلفة بهدف تقسيط المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان سواء سداد فوري أو بالتقسيط لمدة 6 شهور مجانا، وفي حال زيادة الفترة يتم احتساب سعر فائدة محددة.

والكريدت كارد هو عبارة عن قرض صغير مقدم من البنوك للعميل بهدف سداد مشترياته اليومية دون فائدة بشرط التزام العميل بسداد الاقساط في مواعيدها تجنبا لفرض غرامة.

وتتيح البنوك إصدار بطاقات الائتمان بإجراءات مبسطة بشرط توافر ضامن سواء تحويل الراتب على البنكً للموظفين في القطاع العام والخاص أو بضمان ودائع العميل في البنك مثل الشهادات أو حساب التوفير أو الودائع وذلك لضمان حصول البنك على مستحقاته في حال مخالفة العميل فترة السداد المنصوص عليها.

وتصدر البنوك أنواعًا مختلفة من بطاقات الكريدت كارد أشهرهم الكلاسيكية، والجولد والبلاتينيوم وإصدار أي نوع منهم يرتبط بحجم مدخرات أو راتب العميل ويختلف حدود مشترياتها في الشهر من بطاقة إلى أخرى.

وتطلب البنوك من العملاء في حال تقدمهم بطلب لإصدار بطاقة كريدت كارد بضمان صورة معتمدة من جهة العمل بالدخل الشهري، وصورة من الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور مثل (كهرباء، أو مياه، أو غاز).

أما في حال إصدار بطاقة المشتريات بضمان أوعية ادخار، فلا يحتاج إلى تقديم أوراق ويكتفي بتوقيع العميل بتجنيب البنك من حسابه بنفس قيمة الحد الائتماني للكارت وفي حال سداد مشتريات لا تخصم مبلغ من حسابه.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل سداد وتقسيط المشتريات باستخدام الكريدت كارد في الأهلي ومصر بدون احتساب فائدة لمدة 6 شهور.

البنك الأهلي المصري

عدد البطاقات: يقدم 12 نوعًا من الكروت كل كارت يخاطب شريحة معينة من العملاء حسب حجم ودائعه أو راتبه في البنك.

حدود البطاقات الائتمانية: تتراوح من 10 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى حسب نوع كل كارت.

بنك مصر

عدد البطاقات: يقدم 7 أنواع من الكروت كل كارت يخاطب شريحة معينة من العملاء حسب حجم ودائعه أو راتبه في البنك.

حدود البطاقات الائتمانية: تتراوح من ألفي جنيه كحد أدنى ويصل إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى حسب نوع كل كارت.