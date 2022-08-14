تركي آل الشيخ يعزي أسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن تعازيه في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في مصر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أتقدم لأهلي وإخواني في جمهورية مصر العربية بخالص العزاء والمواساة. وأخص أهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين في منطقة الجيزة. متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل. والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها "الشقيق"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد وفاة 41 مواطنًا وإصابة 14 آخرين في حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بمحافظة الجيزة.