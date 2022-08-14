​هندسة بترول وحاسبات ومعلومات.. كليات متاحة لطلاب علمي علوم في المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يواصل عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2022 تسجيل رغباتهم الجامعية مع بدء تنسيق الكليات 2022 قبل أيام.

وانطلقت الخميس الماضي 11 أغسطس 2022 المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2022، وسيتم إغلاق التقديم غدًا الاثنين، على أن تظهر نتيجة التنسيق عقب موعد الإغلاق بأيام قليلة، لتبدأ المرحلة الثانية للتنسيق.

في التقرير التالي ننشر قائمة بالكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة:

* كلية هندسة التعدين والبترول

* كلية الهندسة

* كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف

* كلية حاسبات ومعلومات

* كلية تجارة إنجليزي

* كلية العلوم

* كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

* كلية الفنون التطبيقية

* كلية التربية

* كلية التربية النوعية

* المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

* كلية حقوق إنجليزي

* كلية التربية الرياضية

بالإضافة إلى كليات: (حقوق، تجارة، رياض الأطفال، الاقتصاد المنزلي، المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب، وكلية التربية الرياضية، وكلية السياحة والفنادق، كلية الزراعة، كلية البحرية، الكلية الجوية، والكلية الحربية، وكلية الشرطة).