الهجمات العنيفة تهدد المباني الحكومية

قالت الشرطة إن رجلاً قاد سيارته إلى حاجز بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي ثم بدأ في إطلاق أعيرة نارية في الهواء قبل أن يطلق النار على نفسه.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد عددًا متزايدًا من التهديدات وحذر المسؤولون الفيدراليون من احتمال وقوع هجمات عنيفة على المباني الحكومية في الأيام التي أعقبت بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الرئيس السابق دونالد ترامب (Mar-a-Lago) عقارات في فلوريدا.

وهو كسابقة عندما قاد رجل سيارة إلى اثنين من ضباط شرطة الكابيتول عند نقطة تفتيش في أبريل 2021، مما أسفر عن مقتل أحدهما وما زال الكثيرون في الكابيتول على أهبة الاستعداد بعد أن اقتحم أنصار الرئيس السابق آنذاك مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.