شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي مع توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “السعودية سبورت 365” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تعادل تشيلسي وتوتنهام.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنظيره توتنهام، اليوم الأحد، في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

المركز الأول: مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني: ارسنال برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث: تشيلسي برصيد 6 نقاط.

المركز الرابع: برينتفورد برصيد 4 نقاط.

المركز الخامس: نيو كاسل برصيد 4 نقاط.

المركز السادس: ليدز يونايتد برصيد 4 نقاط.

المركز السابع: برايتون برصيد 4 نقاط.

المركز الثامن: توتنهام برصيد 3 نقاط.

المركز التاسع: أستون فيلا برصيد 3 نقاط.

المركز العاشر: نوتنجهام فورست برصيد 3 نقاط.

المركز الحادي عشر: بورنموث برصيد 3 نقاط.

المركز الثاني عشر: فولهام برصيد 1 نقطة.

المركز الثالث عشر: ليفربول برصيد 1 نقطة.

المركز الرابع عشر: ولفرهامبتون برصيد 1 نقطة.

المركز الخامس عشر: ليستر سيتي برصيد 1 نقطة.

المركز السادس عشر: ساوثامبتون 1 نقطة.

المركز السابع عشر: إيفرتون برصيد 0 نقطة.

المركز الثامن عشر: كريستال بالاس برصيد 0 نقطة.

المركز التاسع عشر: وست هام برصيد 0 نقطة.

المركز العشرين: مانشستر يونايتد برصيد 0 نقطة