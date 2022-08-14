شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وذلك ضمن الجولة الثانية من البريميرليج.

تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

والبداية مع تشكيل الفريقين الذي دخل به المباراة وجاء على النحو التالي:

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، كوليبالي، كواريلا

خط الوسط: كانتي، جورجينو، لوفتس تشيك

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، رحيم سترلينج

بينما جاءت تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بن دافيز - إيريك داير - كريستيان روميرو.

وسط الملعب: سيسينيون - هويبيرج - بينتانكور - ايميرسون رويال.

خط الهجوم: ديجان كولوسوفيسكي - سون هيونج مين - هاري كين.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

وكان تشيلسي قد تقدم في الشوط الأول من المباراة بهدف دون رد، عن طريق السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 19 بتسديدة قوية في شباك هوجو لوريس، وفي الشوط الثاني سجل كلًا من هيبورج الهدف الأول وهدف التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 66 وفي الدقيقة 72 سجل ريس جيمس الهدف الثاني لصالح تشيلسي بتسديدة قوية.

وفي الدقيقة 95 سجل هاري كين الهدف الثاني وهدف التعادل القاتل لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.