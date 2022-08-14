شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مانشستر يونايتد يُهدد رونالدو بالطرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفأجاة من العيار الثقيل، حول مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

اليونايتد يهدد رونالدو بفسخ العقد

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة "تويتر"، بأن إدارة مانشستر يونايتد تشعر بحالة من الاستياء من تصرفات رونالدو في الفترة الأخيرة.

واوضحت أن الإدارة طالبت رونالدو تغيير أسلوبه، أو قد يتعين عليهم التفكير في فسخ تعاقده.

موقف رونالدو من الاستمرار مع اليونايتد

وحسبما أكدت التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، فإن كريستيانو رونالدو يشعر بحالة من عدم الراحة، ويرغب في الرحيل قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خورخي مينديز حاول أن يجد عرض مناسب للبرتغالي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولكن حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع أي نادي.

كريستيانو رونالدو كان انضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.