شكرا لقرائتكم خبر مصر تستبعد وجود نوايا إرهابية في حريق أبوسيفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما انهالت التعازي من مختلف دول العالم في حادث حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة المصرية، الذي أودى بحياة 41 شخصا، قالت وزارة الداخلية إن خللا كهربائيا وراء الحريق الكبير، واستبعدت وجود أي عمليات إرهابية وراء الحادث.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تلقت بلاغا بالحريق عند التاسعة من صباح أمس، وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفى إمبابة العام، والعجوزة.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، لافتا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأكد أن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا كان وراء الخسائر الكبيرة، منوها إلى مغادرة مصابين اثنين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم خمسة في مستشفى العجوزة، وسبعة مصابين في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن أربعة من المصابين حالتهم غير مستقرة.

وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا، ووجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين:

41

متوفى

14

مصابا

2

ضباط بين المصابين

3

أفراد من الأمن أصيبوا