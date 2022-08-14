شكرا لقرائتكم خبر الصدر يتوعد بزحف مليوني ينقذ العراق من الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مقتدى الصدر جميع العراقيين للخروج في مظاهرة سلمية مليونية تكون نهاية الفرصة الأخيرة، من أجل الإصلاح وإنقاذ العراق من الفساد والظلم والميليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة.

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي، في بيان صحفي «هذا ندائي الأخير، وأوجه خطابي إلى الشعب العراقي بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيبا وشبانا وأطفالا، فإنني أعول عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه، لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والميليشيات والتبعية وأهواءالأحزاب الفاسدة والمتسلطة».

وخاطب العراقيين قائلا: أتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان في نهاية الفرصة الأخيرة من خلال مظاهرة سلمية مليونية موحدة في ساحة التحرير ببغداد، من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه، ثم التوجه إلى المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حبا بالعراق.

ودعا وزير الصدر إلى أن تكون المظاهرة «زحفا مليونيا مهيبا، حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرر، وبأصواتكم العالية التي تهز عروش الأشقياء ثم العودة إلى منازلكم لنبعث برسالة مليونية شعبية إلى العالم كله بأن العراق مع الإصلاح والإصلاح مع العراق ولا مكان للفساد والفاسدين»، وأوضح «فانتظروا التوقيت والتعليمات واستعدوا».