الصومال تحبط مخططا إرهابيا لميليشيات الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت وحدات من الجيش الصومالي سبعة ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بضواحي مدينة كيسمايو. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن العملية العسكرية مخصصة نفذها الجيش لإزالة الألغام الأرضية على طول الطريق الرابط بين مدينة كيسمايو ومنطقة بولو حاجي. وأضافت الوكالة أن هذا الطريق شهد الأسبوع الماضي تفجيرا عبر الألغام الأرضية نفذتها ميليشيات الشباب الإرهابية استهدف 8 سيارات تقل مدنيين مما تسبب في عدد من القتلى والجرحى. وأضافت الوكالة أن هذا الطريق شهد الأسبوع الماضي تفجيرا عبر الألغام الأرضية نفذتها ميليشيات الشباب الإرهابية استهدف 8 سيارات تقل مدنيين مما تسبب في عدد من القتلى والجرحى.

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