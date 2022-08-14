اشتباكات الحدود تقتل أحد عناصر الجيش اللبناني

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على صعيد آخر، يتطلع لبنان إلى التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) نهاية أغسطس الحالي، من دون أي تعديل على مهامها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش اللبناني أمس مقتل أحد عناصره بعد تعرضه لإطلاق نار عند الحدود الشمالية. ونعت قيادة الجيش رقيبا استشهد أمس بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مهربين عند الحدود الشمالية»، وأشارت إلى نقل الجثمان من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة روضة الشهيدين - الغبيري.على صعيد آخر، يتطلع لبنان إلى التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) نهاية أغسطس الحالي، من دون أي تعديل على مهامها.

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