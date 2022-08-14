شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة: زيارات ميدانية لتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو زيد، منسق عام بيت العائلة المصرية، إن الجميع يتقدمون بالتعازى لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين فى إمبابة، سائلين الله عز وجل بشفاء المصابين.

ووجه محمد أبو زيد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعته الفورية من صباح اليوم، وتوجيهاته السريعة لأجهزة الدولة للتعامل مع هذا الحادث.

وتابع منسق عام بيت العائلة المصرية، أن بيت العائلة وجه بالتواصل مع اللجان النوعية ببيت العائلة على مستوى الجمهورية لتنفيذ زيارات ميدانية وتقديم الدعم النفسى لأسر الشهداء؛ بعدما قدمت الدولة الدعم المادى لأسر الضحايا.