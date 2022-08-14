زيارة لمصابى حريق "أبو سيفين" وافتتاح معرض مدارس.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن"

الندوة التثقيفية التى نظمها الحزب اليوم

تكريم الأطفال

وفى محافظة الغربية

نظمت أمانة مركز كفر الزيات، احتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين بالشهادات العامة والازهرية وكذلك تكريم قيادات المحليات بمجلس مدينة كفر الزيات والوحدة المحلية بدلبشان، ومنحهم شهادات تقدير ودروع تذكارية تقديرا لتفوقهم ونبوغهم العلمى، كما شهدت الاحتفالية افتتاح معرض حزب مستقبل وطن بقرية دلبشان للمستلزمات المدرسية والذى ضم كل الاحتياجات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، ومن جانبه، عقدت أمانة التدريب والتثقيف بمركز السنطة، ندوة تثقيفية عن التنمية المستدامة، وفى سياق أخر، نظمت أمانة مركز بسيون زيارة لدار الطفل للرضع والأطفال حتى سن خمس سنوات وقدمت لهم الهدايا واللعب وملابس ووسط حالة من الفرح والسرور، وفى سياق أخر، تواصل أمانة مركز طنطا لليوم الثانى على التوالى، فعاليات القافلة الطبية المجانية بجميع التخصصات، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، وقدمت العلاج بالمجان بقرية محلة روح بمركز طنطا، حيث أجرى الكشف فيها على ما يقرب من 2000 حالة، فى ظل أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان.

وفى محافظة الفيوم

نظمت أمانة قسم ثان الفيوم، دورة تدريبية لإتقان مهارات اللغة الانجليزية" لطلاب المرحلة الثانوية، وشهد افتتاح اليوم الأول، بكلمة عن الحزب ودوره تجاه طلاب المرحلة الثانوية، ويحاضر خلال الدورة خبيرة اللغة الإنجليزية، وتستمر الدورة لمدة ستة أيام يتلقى خلالها الطلاب المهارات الأساسية لإتقان المهارات الاساسية للغة الإنجليزية، ومن جانب أخر، اختتمت أمانة مركز طامية، كورسات اللغات المجانية، والتى تنظمها أمانة التعليم والبحث العلمى، لطلاب الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة، حيث شارك ما يقرب من 70 طالبا وطالبة بجميع صفوف الثانوية العامة، ولاقت المحاضرة إعجابهم.

وفى محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة تثقيفية بعنوان صحة المرأة، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بالمركز، والتى تنظمها أمانة المرأة بالمحافظة، حول المبادرات الرئاسية للمحافظة على صحة المرأة، وتضمنت الندوة مناقشة صحة المرأة خلال مراحل العمر والتغيرات المختلفة التى تصاحبها من مرحلة المراهقة والزواج والحمل والإنجاب والرضاعة وتعريف كل سيدة بالمبادرات الرئاسية وكيفية الاستفادة منها والتعريف بأماكن تقديم الخدمة وأيضا الفحص من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأيضا الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدى كما تم شرح كيفية قيام السيدة بعمل الفحص الذاتى للاطمئنان على نفسها وملاحظة أى تغير يطرأ وأهمية التواصل مع وحدات الخدمة الصحية للمتابعة الدورية، وفى سياق متصل تم عمل جلسة حوارية مع الحضور لمناقشة احتياجاتهم ومشاكلهم وطرق حلولها لخدمة أبناء الوطن وسد احتياجات المواطنين الأساسية ودعم بناء الدولة المصرية الحديثة التى ترسخ مبدأ التكافل المجتمعى، بالإضافة إلى رفع المعاناة وتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا، وعلى جانب أخر، نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، الدورات التدريبية لإعداد القادة بنظام خلال الاجازة الصيفية لعدد من شباب الحزب بالمراكز والاقسام والوحدات الحزبية وتم منحهم شهادات تقدير لتميزهم فى الدورة ونجاحهم بعد تدريبهم عدد من الساعات المعينة.

وفى محافظة أسوان

اختتمت أمانة مركز إدفو، القافلة الطبية للكشف على أمراض العيون ومكافحة العمى، والتى أقيمت بمنطقة الدقاديق بالكلح شرق، وقدمت الخدمة خلالها للمواطنين، ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية، ومن المقرر تنظيم عدد من القوافل الخاصة بأمراض العيون فى العديد من مناطق المحافظة حسب الاحتياج.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.