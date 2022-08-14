شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لحريق الكنيسة بمصر

بعد تعرض كنيسة في محافظة الجيزة المصرية لحريق مروع، اليوم الأحد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصاً، كشف أحد جيران كنيسة أبوسيفين في منطقة المنيرة في إمبابة، تفاصيل اللحظات الأولى لاندلاع النيران.

وقال محمد سيف إن القصة بدأت بانقطاع الكهرباء في المنطقة في الفترة من 8 لـ 8:30 صباحا تقريبا (بتوقيت القاهرة)، ولذلك لجأت الكنيسة إلى تشغيل الديزل لضمان استمرار تشغيل الكهرباء. وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وأضاف: "بعد تشغيل الديزل، عاد التيار الكهربائي مرة أخرى ما أحدث (قفلة) نتج عنها حريق ودخان كثيف"، موضحا "طلع دخان كتير جدا، والناس جريت على مبنى الكنيسة لكن كانت النار اشتعلت ومعرفناش ندخل المبنى ننقذ اللي جوا من الحريق".

كما أكد "من الخوف وكثرة الأعداد الناس اللي جوا الكنيسة بدل ما يتوجهوا للدور الأرضي للخروج من الكنيسة طلعوا الدور اللي فوق، واتحبسوا لما قفلوا على نفسهم باب غرفة هربا من النيران، ولكن الأدخنة الكثيفة حاصرتهم وأصابتهم بالاختناق".

وتابع "المطافي جت والإسعاف وقبل ما ييجوا كنا بنحاول ندخل مبنى الكنيسة علشان ننقذ الناس لكن مقدرناش نطلع المبنى، لأن النار كانت بتزيد".

وكشف أيضا عن أن "مبنى الكنيسة عبارة عن دورين أحدهما يستخدم كحضانة للأطفال، وأنه كانت تؤدى صلوات داخل الكنيسة اليوم، وهو ما يفسر وجود أعداد كبيرة من المواطنين بالداخل".

وكان قد اندلع حريق في كنيسة بحي مكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا وإصابة 14 آخرين، حسبما أفادت الكنيسة القبطية في البلاد.

بدوره، قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، إجراء تحقيق، وتم إرسال فريق من ممثلي الادعاء إلى الكنيسة.