41 قتيلا وعدد من المصابين في حريق بكنيسة في محافظة الجيزة المصرية 

المنامة - ياسر ابراهيم - شب حريق صباح اليوم الأحد في كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن الحريق أدى إلى مقتل 41 وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن 41 لقوا حتفهم في حريق كنيسة "أبو سيفين" بإمبابة في محافظة الجيزة (غربي القاهرة)، كما أصيب 12 آخرون.

وقالت وزارة الداخلية إن حريق كنيسة الجيزة ناجم عن خلل كهربائي في أحد المكيفات، وإن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق هو السبب الرئيسي للوفيات والإصابات.

من جهتها، فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في الحريق، وقالت إنها ستعلن عن النتائج.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيسي أكد خلال الاتصال قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

من جهته قال البابا تواضروس الثاني إننا نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة مطار إمبابة (شمالي الجيزة)، وأضاف أنه على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين.



المصدر: رويترز