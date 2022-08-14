شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كندا تعزي ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب سفير كندا بالقاهرة لوي دوما اليوم الأحد، عن التعازي في ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

وقال السفير الكندي - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل تويتر- "خالص التعازي لمصر في أعقاب المأساة التي وقعت بكنيسة أبو سيفين اليوم.. قلوبنا مع من فقدوا ذويهم".

كما عبر السفير عن تمنياته بسرعة التعافي للمصابين.