حزب "المصريين" ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة ويدعو الشفاء العاجل للمصابين

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، والذى وقع صباح اليوم، وأسفر عن وفاة وإصابة بعض المواطنين، مقدماً خالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من أى مكروه أو سوء.

وقال "أبو العطا"، فى بيان اليوم الأحد، إن قلوبنا جميعًا مليئة بالصدمة والحزن على هذا الحادث الأليم، والذى ستحتوى الدولة المصرية آثاره من خلال كافة مؤسساتها التى لن تتوانى فى تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، مشيدا بسرعة تعامل الدولة المصرية مع الحادث والسيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية.