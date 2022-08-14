شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعزى البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافه الإخوة الأقباط، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأكد حسين زين على الوقوف بجانب شركاء الوطن في هذا الحادث الأليم، الذى احزننا جميعا، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.