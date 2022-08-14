شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تشريعى جديد لتغليظ عقوبات "انتهاك حرمة الموتى".. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.