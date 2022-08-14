شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين بجنوب القاهرة يعزى ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة بخالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأشاد حسن أمين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأجهزة الدولة بسرعة رعاية المصابين وأسر المتوفين وتقديم العزاء للبابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وبتحرك جميع أجهزة الدولة، مؤكدا أن تلك التوجيهات يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف بجانبهم.

ودعا حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ مصر وشعبها من أي مكروة أو سوء.