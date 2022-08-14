شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "التنسيقية فى أسبوع" يرصد أبرز أنشطة أعضاء التنسيقية الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج "التنسيقية فى أسبوع" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يقدمه أحمد عبد الصمد، الضوء على أبرز أنشطة أعضاء التنسيقية خلال الأسبوع الماضى، والذى جاء على رأسها الصالون السياسى الذى عقدته تحت عنوان "ما هو دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟"، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما سلط البرنامج الضوء على استقبال وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الوزير المفوض تشانغ تاو، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في القاهرة، والوفد المرافق له، في مقر التنسيقية، في إطار تعزيز الراوبط المشتركة، وتناول الجانبان العلاقات المصرية – الصينية على جميع المستويات، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، التي وصلت إلي أعلى مستوي لها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول برنامج "التنسيقية فى أسبوع"، لقاء وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والذى تناول الجانبين فيه، العلاقات المصرية البلغارية على كافة المستويات، وتطورات التعاون بين الدولتين ووصلها إلي مستويات كبري في مختلف الجوانب.