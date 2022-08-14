نقيب الإعلاميين يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن خالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن إصابة وانتقال أبرياء لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها.

وأشاد نقيب الإعلاميين بجهود القيادة السياسية لمتابعة الحريق بكنيسة ابو سيفين بمحافظة الجيزة وتوجيهه لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين

وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا المولي عز وجل ان يرحم الضحايا وإن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروة وسوء.