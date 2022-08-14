شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني ينعي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي لأسر ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة الذي وقع اليوم الأحد.

ودعا الفريق محمد عباس، المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة

وقال الرئيس السيسي:" أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.