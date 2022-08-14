شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعلن تحريك فرق طبية للاطمئنان على مصابى حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بخالص العزاء في ضحايا حريق كنيسة المنيرة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة بالجيزة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

وأكد التحالف الوطني أنه بدأ بتقديم الدعم اللازم للمصابين بتحريك فرق طبية متخصصة من القطاع الطبي لمؤسسة أهل مصر، للاطمئنان على المصابين، والتنسيق مع مستشفيات الصحة، في حال الاحتياج إلى التبرع بالدم أو تعزيز الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى أسر المتوفين.