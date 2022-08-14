شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي ضحايا حريق كنيسة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب ونائب رئيس المجلس والأمين العام للمجلس والأعضاء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة الذي أودي بحياة العشرات وأصاب عشرات آخرين بالاختناق صباح اليوم- الأحد.

وتقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص التعازي والمواساة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية في ضحايا الحريق، وإلي أسر الضحايا مع صادق الدعوات للمصابين باكتمال الشفاء.