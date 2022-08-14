شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن توماس توخيل وانطونيو كونتي تشكيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير وتشيلسي في إطار الجولة الثانية وقمة تلك الجولة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، كوليبالي، كواريلا

خط الوسط: كانتي، جورجينو، لوفتس تشيك

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، رحيم سترلينج

بينما جاءت تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: بن دافيز - إيريك داير - كريستيان روميرو.

وسط الملعب: سيسينيون - هويبيرج - بينتانكور - ايميرسون رويال.

خط الهجوم: ديجان كولوسوفيسكي - سون هيونج مين - هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام

وتنقل مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي على محمد على مجريات تلك المباراة وهناك أيضًا بعض القنوات المفتوحة التي سوف تنقل المباراة وجاءت على النحو التالي:

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.