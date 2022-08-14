شكرا لقرائتكم خبر عن دون تشفير|| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة الأورويبة والعالمية من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي ستقام اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجارى على ستاد ستامفورد بريدج.

تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

ويدخل كل فريق في مباراة اليوم وهو متنشي بالفوز في المباراة السابقة، وخاصة توتنهام هوتسبير الذي ضرب ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، بينما حقق فريق تشيلسي فوز ثمين على حساب إيفرتون بهدف دون رد عن طريق جورجينيو من ركلة جزاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

وتنقل مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي على محمد على مجريات تلك المباراة وهناك أيضًا بعض القنوات المفتوحة التي سوف تنقل المباراة وجاءت على النحو التالي:

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.