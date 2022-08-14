اخبار العالم

ميسي يعلن عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر يعلن عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-14 | 17:07

ميسي يعلن عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

المصدر:

1,683 مشاهدة

أعلن مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مرشحه المفضل لحصد جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
وقال ‏ميسي خلال تصريحات صحفية: "الكرة الذهبية؟ أعتقد أن لا توجد شكوك هذا العام، فمن الواضح أنها لبنزيما، لقد قدم عاماً رائعًا".

واضاف: "لعب بنزيما دوراً أساسياً في منذُ دور الـ16 وما بعده في كل مباراة، لا أعتقد أن هناك شكوكاً بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية".


يذكر ان ميسي كان خارج قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبة هذا العام، بعد ان كان مرشحا لها منذ 2006 .
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا