انت الان تتابع خبر بسبب الالعاب النارية.. انفجار ضخم بسوق في ارمينيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الارمينية، اليوم الاحد، عن مصرع شخص واصابة 36 آخرون في انفجار هائل، تسبب بنشوب حريق ضخم وقع بمنطقة تخزين ألعاب نارية في سوق بالعاصمة الأرمينية.
وقال المتحدث باسم عمدة يريفان، ليفون ساردريان، إن "الانفجار وقع في منطقة بها ألعاب نارية".
وأدى الانفجار والحريق في سوق سورمالو إلى ارتفاع سحابة من الدخان فوق يريفان.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة خدمات الطوارئ، أيك كوستانيان، إن الانفجار أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 36 شخصا، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك أحد لا يزال تحت الأنقاض".
هذا وواصلت الألعاب النارية انفجارها بينما عمل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ وسط دخان كثيف. وتقع السوق على بعد حوالي كيلومترين جنوب وسط المدينة، وتشتهر بأسعارها المنخفضة ومجموعة متنوعة من السلع.
إلى ذلك، لم ترد أنباء فورية عن سبب اشتعال الألعاب النارية.
هذا وتمكن رجال الإطفاء بعد أكثر من ثلاث ساعات من اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في سوق سورمالو.
وأدى الانفجار والحريق في سوق سورمالو إلى ارتفاع سحابة من الدخان فوق يريفان.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة خدمات الطوارئ، أيك كوستانيان، إن الانفجار أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 36 شخصا، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك أحد لا يزال تحت الأنقاض".
وقالت وزارة الصحة إن 26 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 11 منهم أطفال".
وقام عمال إنقاذ ومتطوعون يرتدون ملابس مدنية بالبحث عن الضحايا المحاصرين تحت ألواح الخرسانة والمعدن الملتوي.
هذا وواصلت الألعاب النارية انفجارها بينما عمل رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ وسط دخان كثيف.
إلى ذلك، لم ترد أنباء فورية عن سبب اشتعال الألعاب النارية.