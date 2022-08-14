بشرى سارة لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، استحصال الموافقة على تحويل قراء المقاييس لقرار رقم ٣١٥.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد المساعي الكبيرة التي بذلتها، وبإهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من مدير عام الدائرة الادارية، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم ٣٥ لسنه ٢٠٢٢ والخاصة بالفقرة رابعاً والمتعلقة بتحويل قراء المقاييس من قرار رقم ٣٤١ لقرار ٣١٥ لسنه ٢٠١٩".



وأضافت، "مع تأمين كامل التخصيصات المالية جراء تحويلهم".