شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تضامن عربي ودولي واسع مع حادث حريق كنيسة أبي سيفين في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم العديد من رؤساء وملوك وقيادات العالم، عن خالص تعازيهم وتضامنهم مع ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة).

وأشار «عبدالغفار» إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأوضح «عبدالغفار» أن إجمالي عدد الوفيات في الحريق بلغت41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوها إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحريق في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات

وأعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية، ودعمه الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

وبعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين في إمبابة بالجيزة، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأعرب ولى العهد عن خالص تعازيه للرئيس وأسر الضحايا الذى لاقوا مصرعهم في الحريق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين بالجيزة، وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأعرب ولى العهد عن تعازيه وصادق مواساته للرئيس وأسر الضحايا راجيا الله عز وجل الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

الإمارات تعرب عن تضامنها وتعازيهت في ضحايا الحادث الأليم

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مصر وتعازيها الصادقة في ضحايا حريق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.وفق وام.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة، وفق بيان صادر عن برلمان لبنان.

وجاء فى نص البرقية "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة فى كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة، باسم الشعب اللبنانى وباسمى الشخصى وباسم المجلس النيابى أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصرى الشقيق بأحر التعازى سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام والامن والتقدم والاستقرار.

كما بعث برى ببرقية ثانية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معزيا بالضحايا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

