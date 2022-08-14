شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يتقدم بالعزاء في ضحايا حريق كنيسة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب الوفد عن أسفه العميق لحريق كنيسة "المنيرة" بمحافظة الجيزة.‏

وقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خالص تعازيه إلى صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جموع الأخوة الأقباط، في الحريق الأليم الذي شهدته كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة في محافظة الجيزة.

وأضاف رئيس الوفد أن الحزن طال المصريين جميعا، وإنني أعرب عن خالص عزائي لأسر الضحايا في الحريق، واتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودعا رئيس الوفد المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجميع أبنائها من كل سوء، وأن يتمتع وطننا الحبيب بالاستقرار والأمن والأمان.

كما وجه رئيس الوفد لجنة المواطنة وأعضائها بمتابعة الحريق، وتقديم أية جهود يستلزمها ذلك.