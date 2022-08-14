شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضائها، بخالص الأسى والحزن ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، الذى وقع صباح اليوم إثر اندلاع حريق هائل بالكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة.

كما تقدم الشوربجي بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ بلادنا الحبيبه وشعبها من كل شر وسوء ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.