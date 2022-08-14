شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى مشيدا بالتعديل الوزاري: عاشت مصر بإرادة أبنائها المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس إدارة الحوار الوطني، بالتعديل الوزارى الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى وافق عليه مجلس النواب، مهنئا الذين تولوا إدارة الحقائب الوزارية من الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الجديد.

وتمنى الدكتور طلعت عبد القوى للجميع السداد والتوفيق في مواقعهم، ذلك في ظل تقدم القيادة السياسية المصرية نحو بناءالجمهورية الجديدة، بخطوات هادفة وعزيمة تحتاج إلى أهل الخبرات والكفاءات في تلك المرحلة المهمة، مضيفا :"عاشت مصر بإرادة أبنائها المخلصين".

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة أمس السبت على التعديل الوزارى الذى قدمه رئيس الجمهورية، للبرلمان، وضم التعديل الوزارى 13 وزيرا جديدا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.