مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية في أسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالتي وفاة ومصاب.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم " 7624 ج ا" وأسفر الحادث عن مصرع "محمد.ح.ع" 47 عامًا، و"أحمد.ع.م" 35 عامًا، وإصابة "ايمن.ص.ع" 30 عامًا.

جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى القوصية.. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.