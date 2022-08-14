صور.. رئيس جمهورية فيجي يشيد بطبيعة شرم الشيخ الخلابة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، برئيس جمهورية فيجي "وليام كاتونيفيري"، وزوجته والوفد المرافق لهما، بمطار شرم الشيخ الدولي، قبل مغادرتهم للمدينة عقب زيارة استمرت على مدار 6 أيام لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال المشاركين في مؤتمر المناخ.

وأعرب رئيس جمهورية فيجي، خلال اللقاء عن سعادته بزيارته مدينة شرم الشيخ ، مؤكدًا أن المدينة تتميز طبيعة خلابة، ويوجد بها مقاصد سياحية متنوعة لاستمتاع زائريها بأوقاتهم.

وقدم رئيس جمهورية فيجي، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالاستعداد الخاصة لاستضافة المؤتمر.

وأهدى المحافظ رئيس جمهورية فيجي درع المحافظة، كما أهدى وزوجته الشال السيناوي، وعدد من الهدايا التذكارية للوفد المرافق لهما.

رافق المحافظ خلال اللقاء اللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والعميد أحمد صفاء قائد مكتب الاتصال بشرم الشيخ.