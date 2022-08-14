تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تعازيها لمصر في ضحايا حادث كنيسة المنيرة، الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن وفاة 41 شخصا.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد إنه "علم ببالغ الأسى أن عشرات الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا في حريق شب في كنيسة بالجيزة يوم 14 أغسطس الجاري.. ونعرب عن تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الحادث وشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

كان بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".