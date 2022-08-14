الاتحاد الأوروبي يستنكر إطلاق النار في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

استنكر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بأشد العبارات" إطلاق النار الذي وقع قرب حائط البراق (الحائط الغربي) في القدس.

وكتب في تغريدة أن "أمن إسرائيل يحظى بأهمية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأعرب عن تمنيانه "بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكانت خدمة "نجمة داوود الحمراء" في إسرائيل أعلنت إصابة ثمانية أشخاص، جروح اثنين منهم خطيرة، جراء إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة أنه جرى توقيف المشتبه به، وهو فلسطيني، بعدما سلم نفسه بعد ساعات من إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق النار استهدف حافلة في البلدة القديمة، وكذلك مرآب سيارات بالقرب من مقام النبي داوود.