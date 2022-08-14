الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه على النساء في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (أ ف ب):

أعرب الاتحاد الأوروبي الأحد عن بالغ القلق في ظلّ تدهور ظروف عيش النساء والفتيات في أفغانستان، غداة قمع تظاهرة نسائية قمعا عنيفا في كابول.

وكان عناصر من حركة طالبان قد أطلقوا الرصاص في الهواء وضربوا بأعقاب بنادقهم نساء كنّ يتظاهرن للمطالبة بـ "خبز وعمل وحرّية". ولوحقت بعض المتظاهرات إلى المتاجر التي لجأن إليها وتعرضن للضرب فيها.

فرضت حركة طالبان قيودا متزايدة على النساء منذ استيلائها على السلطة قبل سنة في 15 أغسطس 2021.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي قلق خصوصا على مصير النساء والفتيات الأفغانيات اللواتي يُحرمن مطلقا من حرياتهن وحقوقهن وقدرة الانتفاع من خدمات أساسية مثل التعليم".

وأردف "يعيد الاتحاد التأكيد على ضرورة التزام أفغانستان بالمعاهدات التي وقّعتها الدولة، بما في ذلك من خلال دعم وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأفغان كلّهم، ومن خلال المشاركة مشاركة كاملة ووازنة وعلى قدم المساواة في حكومة البلد".

وذكّر البيان بأن كلّ مساعدة إنسانية إلى أفغانستان تبقى مشروطة بمدى امتثال حركة طالبان بالمبادئ الأساسية والحقوق الإنسانية، "لا سيّما منها حقوق النساء والفتيات والأطفال والأقليات".

وشدّد بوريل على أن "أفغانستان ينبغي ألا تشكّل تهديدا لأمن بلد آخر".

وكانت حركة طالبان قد أكّدت أنها لم تكن على علم بوجود زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول، بعد إعلان الولايات المتحدة عن اغتياله في الثاني من أغسطس في العاصمة الأفغانية.