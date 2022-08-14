وزير المالية يعزي البابا تواضروس وأهالي ضحايا حريق كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية تعازيه للبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وأسر ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة بإمبابة.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأحد، "أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن خالص عزائه وصادق مواساته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة، صباح اليوم".

وأضافت: "تقدم الوزير بخالص عزائه لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يَمُن على جميع المصابين بالشفاء العاجل".

وشب في كنيسة أبي سيفين بالمنيرة بمنطقة إمبابة في الجيزة اليوم الأحد، وهو ما أودى بحياة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين.