ليس التكييف.. وزير الصحة يكشف مفاجأة لسبب حريق كنيسة المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن سبب الحريق الذي شب في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة اليوم الأحد، وأودى بحياة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وقال عبدالغفار في تصريحات للصحفيين خلال تواجده في مستشفى إمبابة العام، إنه بحلول التاسعة صباحا اندلعت النيران، بسبب قطع التيار الكهربائي وتشغيل مولد الكهرباء، الذي مع عودة التيار الأصلي انفجر.

وأضاف: "كانت هناك أخشاب كثيرة بالتزامن مع الانفجار مما نتج عنه كم كبير من الدخان، خاصة أن العمارة 4 أدوار وكان بها عدد كبير لإقامة قداس الأحد".

وأوضح عبد الغفار أن الدخان الكثيف تسبب في حدوث حالات اختناق ولاسيما وسط كبار السن والأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مغادرة اثنين من مصابي حادث الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب بيان للوزارة، يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - في بيان اليوم - إن إجمالي عدد الوفيات في الحادث بلغ 41 حالة وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، مشيرا إلى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق، كما وجه بانتقال قيادات وزارة الصحة، لمستشفى العجوزة وإمبابة العام لمتابعة تداعيات الحادث الأليم بشكل مباشر.

وأكد عبدالغفار أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة).